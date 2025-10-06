Aydınlanma savaşçısı Üçok gömütü başında anıldı

29 Ekim Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ilahiyatçı ve tarihçi Bahriye Üçok’u unutmadı. İlk olarak 29 Ekim Kadınları Derneği sonrasında ise ADD, Üçok’un gömütü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 29 Ekim Kadınları Derneği adına derneğin genel sekreteri Şaziye Aydoğan açıklama yaptı.

Aydoğan, “Sevgili Bahriye Üçok, Siz hep ‘Benim yaşamım mücadeledir' dediniz. Bugün, üzgün ve mahcubuz. Laikliğin ve demokrasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günlerdeyiz. Kazanımlarımız tırpanlanmak isteniyor. Ancak yılgın değiliz. Biz ve bizden sonrakiler, insanlık lehine olan her kazanımı korumak ve geliştirmek gibi bir görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Laikliğin, bütün bir toplum için ama öncelikle kadınlar için yaşamsal bir değeri olduğunun bilincindeyiz. Ekilen her tohumun, mutlaka güneşe doğru boy vereceği inancıyla mücadeleye devam edeceğiz. Anıların önünde saygıyla eğiliyor, savunduğun değerlerin yol göstericiliğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİZLERE IŞIK OLDU"

Sonrasında ADD adına derneğin genel sekreter yardımcısı Erdal Hatun konuştu. Hatun, Üçok’un ADD’nin 13 numaralı kurucu üyesi olan olduğunu anımsattı. Üçok’un örtünmenin İslamın şartlarından olmadığını açıkladığı televizyon programından sonra, dinci faşist örgüt olan İslami hareket tarafından katledildiğini belirten Hatun, “Eserleri, konuşmaları, makaleleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle cumhuriyet tarihimize ve bizlere ışık tutan değerli hocamız Doçent Bahriye Üçok’u saygı, rahmet ve özlemle anıyor, fikirlerini ve anısını yaşatacağımıza ADD ve sevenleri olarak söz veriyoruz” dedi.

Anma törenlerine gazetemiz yazarı Işık Kansu da katıldı. Üçok’u anan Kansu, karşıdevrimin başarılı olamadığını, cumhuriyetin ayakta olduğunu ve Atatürkçü düşüncenin bu ülkeden silinemeyeceğini vurguladı.