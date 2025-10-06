Aydınlanma şehidi Bahriye Üçok anıldı

22. Ankara Kitap Fuarı kapsamında yapılan söyleşide yazarımız Ali Apaydın, Üçok’un mücadelesinden kesitler sundu. Okurlarımızın da katıldığı anma etkinliğinde Apaydın, laiklik vurgulu konuşmasında Üçok’un yaptığı katkıları anlattı.

Apaydın, laikliğin, dinlerle mücadele eden bir ideoloji olmadığını, tam aksine “bir arada, birlikte yaşama kültürünün olanaklarını tesis eden devrimci bir ilke” olduğunu belirtti. Üçok, kurucusu olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından da anıldı. ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Ülkemizin ilk kadın ilahiyat akademisyeni, devrim ve demokrasi şehidimiz, dinci faşist çetelerce katledilen Üçok’u saygıyla anıyoruz” dedi. ADD bugün Üçok’un gömütü başında anma töreni düzenleyecek.

İlahiyatçı, tarihçi ve siyaset bilimci Üçok, (1919-1990), 1980 sonrasında aktif siyasete atılarak sosyal demokrasi hareketinin önemli isimlerinden biri oldu. Aydınlanma ve laiklik karşıtı şiddetin bir hedefi haline gelen Üçok, 6 Ekim 1990 tarihinde kendisine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Üçok, Türkiye’de demokratik, laik ve aydınlık bir toplum için verilen mücadelenin simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı.