Aydınlar Ocağı konferansında 'protokol' şiddeti: 55 yaşındaki kadın, "koltuklarını işgal ettiği" gerekçesiyle darbedildi
Konya'da, Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için gittiği salonda, ön koltuğa oturan Şerife Bozdağ Eker (55), genel sekreter H.P. adlı erkek tarafından 'protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darbedildi. Eker'in şikayetçi olduğu H.P. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.
Olay, 6 Eylül'de Konya İl Halk Kütüphanesi'ndeki konferans salonunda meydana geldi. Konya Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için geldiği salonda, ön koltuklara oturan 2 çocuk annesi eczacı Şerife Bozdağ Eker'i, iddiaya göre, Aydınlar Ocağı'nın genel sekreteri H.P., 'protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darbetti.
Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde H.P.'nin, Eker'i tekme ve yumrukla darbettiği görülüyor. Eker'in şikayetçi olduğu H.P. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca şüpheli H.P.'nin olaydan sonra Aydınlar Ocağı'ndaki görevinden de istifa ettiği öğrenildi.
"BAŞIMIZA GELMEZ SANIYORDUK"
Yaşadığı olayı anlatan Şerife Bozdağ Eker, "Uzun süredir Aydınlar Ocağı'nın programlarını takip ediyorum. Orada protokol yoktur. İsteyen istediği yere oturur. Ben geldim, salondaki ön koltuklara oturdum. Bana 'Kalk oradan. Orada çekim yapacağım' dedi. Ben de kalkıp 4-5 koltuk ileriye oturdum. Sonra 'Oradan da kalk. İstenmiyorsun kadın' diyerek bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Kamera sehpasını kaldırıp 'Bunu kafanda kırdırma' dedi. Sonra oturduğum yere gelip önce hiddetle sol ayağımı ezdi. Diz kapağıyla bacağıma vurdu. 'Bana dokunamazsınız' deyince, sonra da yumruk attı ve şoka girdim. Psikolojim bozuldu, uyku uyuyamadım. Sokağa çıktığımda arkamdan biri geldiğinde kenara çekiliyorum. Televizyonda kadına şiddeti izlediğimizde başımıza gelmez sanıyorduk ama kütüphane salonunda başıma gelmesi çok üzdü" diye konuştu.
"HAFİF BİR TEMAS OLMUŞ OLABİLİR"
Şüpheli H.P. ise polise verdiği ifadede, "Şerife Hanım, düzenlenen sosyal etkinliklere gelerek, en ön sıraya oturup konuşmacıları rahatsız ediyordu. Olay günü de en ön koltuğa oturmuş. Benim 3 yıldır yayın yapmak için kamera kurduğum yerde oturuyordu. Kendisine kibar bir şekilde başka bir yere oturmasını söyledim. O da bana 'Sen kim oluyorsun da beni buradan kovuyorsun? Lanet' dedi. Ben de kendisine, 'Terbiyeli ol, hatta defol git. Ben bu programın sorumlusuyum' dedim. Şerife, bu kez protokolün oturacağı yere oturdu. Ben de 'Oradan kalk. Oraya daha önemli konuklar gelip oturacak' dedim. Ben bu sırada kameranın sehpasını kuruyordum. Ayağıyla sehpayı ittirdi, ayağa kalktı, yüz yüze geldik. Şerife bana eliyle 'Sen bana vuramazsın' şeklinde konuştu. O esnada ellerimiz birbirine değdi, hafif bir temas olmuş olabilir. Ben kesinlikle yumruk atmadım, vurmadım" dediği öğrenildi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- İstanbul'da adeta bir tatil köyü