Aydınlık'ın bugünkü manşeti: Terör örgütü yöneticisi Bese Hozat

Aydınlık gazetesi, Terör örgütü PKK'nin yöneticilerinden KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat'ın Medya TV'ye verdiği röportajı manşetine taşıdı.

''KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat: Emperyalistlerin hedefi İsrail’in hegemonyası'' başlıklı habere göre; Hozat, İran-İsrail savaşıyla ilgili ''İran’la birlikte sıra Türkiye’ye gelmiştir. Bölge yeniden dizayn ediliyor. Kapitalist modernitenin çekirdek gücü olan İsrail, bölgenin hegemonik gücü yapılmak isteniyor'' ifadelerini kullandı.

''90’DA BAŞLAYAN SÜRECİN DEVAMI''

Bese Hozat, şunları kaydetti:

“Şu anda İran’la birlikte sıra Türkiye’ye gelmiştir. O tartışmalar kesinlikle doğrudur. Başladı işte; Gazze, Lübnan, Suriye, şimdi İran; artık sıra Türkiye’dedir. Bölge yeniden dizayn ediliyor. Bu, bölgenin dizaynıyla alakalı bir süreçtir.

“Bütün bunlar yeni olmuyor. Aslında bu süreç Körfez Savaşı’yla başladı. 90’larda başlayan bir süreçtir. Adım adım gelişti. Irak müdahalesi, Afganistan müdahalesi, işte Gazze’ye saldırı, sonra Lübnan saldırısı, Suriye’de 2011 ile birlikte gelişen iç savaş, yıllardır süren savaş… Şimdi İran’da gelişen tüm bunlar, 90’larda başlayan bir sürecin devamı.”