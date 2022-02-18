Ayhan Akgün kimdir? Neden öldü?
19 yaşındaki oyuncu Ayhan Akgün, rol aldığı filmdeki gibi hayatını kaybetti. Ayhan Akgün kimdir, neden öldü ve hangi filmde oynadı?
Bugün Antalya’da 19 yaşındaki
genç bir oyuncu uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden
kişinin “Koptum Bu Hayattan” adlı filmde rol alan Ayhan Akgün olduğu öğrenildi.
Rol aldığı filmde de rolü gereği uyuşturucudan hayatını kaybetmiş bir karakteri
canlandırmıştı.
Ayhan Akgün kimdir?
Ayhan Akgün, henüz 19 yaşında,
genç bir oyuncuydu. Antalya’da yaşayan genç oyuncu, ilk defa rol aldığı yapımda
uyuşturucunun zararlarını anlatan bir filmde oynadı. Fakat film henüz vizyona
girmeden, tıpkı oynadığı roldeki gibi uyuşturucu sebebi ile hayatını kaybetti. Evinde
cansız bedeni bulunan Akgün’ün yapılan otopsi sonrasında 1 hafta önce
uyuşturucu nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Sürücüsüz Buca Metrosu, 400 bin kişi taşıyacak
- Efeler'de 4'üncü kitap kafe açıldı
- Ege'de yağışlar yüzde 27 arttı
- Depremzedelerin çadır nöbeti başlıyor
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!