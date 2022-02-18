Ayhan Akgün kimdir? Neden öldü?

18 Şubat 2022 Cuma, 20:39

Bugün Antalya’da 19 yaşındaki genç bir oyuncu uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin “Koptum Bu Hayattan” adlı filmde rol alan Ayhan Akgün olduğu öğrenildi. Rol aldığı filmde de rolü gereği uyuşturucudan hayatını kaybetmiş bir karakteri canlandırmıştı.

Ayhan Akgün kimdir?

Ayhan Akgün, henüz 19 yaşında, genç bir oyuncuydu. Antalya’da yaşayan genç oyuncu, ilk defa rol aldığı yapımda uyuşturucunun zararlarını anlatan bir filmde oynadı. Fakat film henüz vizyona girmeden, tıpkı oynadığı roldeki gibi uyuşturucu sebebi ile hayatını kaybetti. Evinde cansız bedeni bulunan Akgün’ün yapılan otopsi sonrasında 1 hafta önce uyuşturucu nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.