Ayhan Aşan kimdir?
Türk sanat müziğinin en sevilen ve dinlenen sanatçılarından Ayhan Aşan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ayhan aşan ile ilgili merak edilen her şey.
Türk sanat müziğinde sayısız
esere sahip olan ve musiki severler tarafından oldukça iyi tanınan Ayhan Aşan,
1968 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Sürekli olarak musikiye ilgi duyan
Ayhan aşan 8-9 yaşlarından itibaren müzik eğitimi almaya başladı. Türkiye
genelinde yapılan birçok ses yarışmasına katıldı ve 1987 tarihinde olan Altın
Lale Ses Yarışmasında önemli bir başarı elde ederek adını geniş kitleye ilk
defa duyurmayı başardı. Yaklaşık olarak 3 yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk
müziği eğitimi aldıktan sonra 1992 yılında kendi hayranı olan eşiyle hayatını
birleştirdi.
2008 yılında eşi Selma Aşan
boşanma davası açarak, Ayhan Aşan’ın kendisini ter ettiğini ve başka bir
kadınla yaşadığını açıkladı. Üstelik bu terk edilmenin 8 sene önce yaşandığını
söyledi. İkilinin çok uzun yıllar süren boşanma davası yakın zaman içerisinde
sonuçlandı.
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