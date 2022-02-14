Ayhan Aşan kimdir?

14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:00

Türk sanat müziğinde sayısız esere sahip olan ve musiki severler tarafından oldukça iyi tanınan Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Sürekli olarak musikiye ilgi duyan Ayhan aşan 8-9 yaşlarından itibaren müzik eğitimi almaya başladı. Türkiye genelinde yapılan birçok ses yarışmasına katıldı ve 1987 tarihinde olan Altın Lale Ses Yarışmasında önemli bir başarı elde ederek adını geniş kitleye ilk defa duyurmayı başardı. Yaklaşık olarak 3 yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği eğitimi aldıktan sonra 1992 yılında kendi hayranı olan eşiyle hayatını birleştirdi.

2008 yılında eşi Selma Aşan boşanma davası açarak, Ayhan Aşan’ın kendisini ter ettiğini ve başka bir kadınla yaşadığını açıkladı. Üstelik bu terk edilmenin 8 sene önce yaşandığını söyledi. İkilinin çok uzun yıllar süren boşanma davası yakın zaman içerisinde sonuçlandı.