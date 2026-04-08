Ayhan Bora Kaplan dosyasında dikkat çeken detay! Kaplan’ın asistanından Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a araç ödemesi

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, dosyaya giren tutanaklarda eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman adına gerçekleştirilen araç ödemeleri dikkat çekti.

Tutanaklara göre, Kaplan’ın şirketlerinde çalışan Sevda S.’nin hesabından 2 Ekim 2019’da “Yüksel Kocaman araç kaporası” ve “araç bedeli” açıklamalarıyla Borusan Oto’ya toplam 343 bin 650 lira gönderildi. Kocaman’ın bu ödemeden bir gün sonra BMW 3.20 model aracı kendi adına tescil ettirdiği belirtildi.

MASAK KAYITLARI VE TANIK BEYANLARI ÖRTÜŞÜYOR

Dosyada yer alan MASAK raporlarında söz konusu para transferlerinin açık şekilde görüldüğü, ayrıca Kaplan davası sanıklarından Serdar Sertçelik’in gizli tanık olarak verdiği ifadelerde de Kocaman’a araç alındığı yönünde iddiaların bulunduğu aktarıldı. Savcılığın talimatıyla yapılan emniyet araştırmalarında da bu iddiaları destekleyen verilere ulaşıldığı ifade edildi.

Araştırma kapsamında, söz konusu aracın daha sonra takas edilerek üst model bir araçla değiştirildiği ve bu sürecin de kayıt altına alındığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kaplan’ın 2023’te tutuklanmasının ardından Yüksel Kocaman hakkında daha önce de çeşitli rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Bu kapsamda Kocaman’a lüks araç sağlandığı ve Gölbaşı’ndaki villasının mobilyalarının yaptırıldığı yönündeki iddiaların da dosyada yer aldığı ifade edildi.

İddialar arasında Kocaman’ın Ankara Başsavcısı olduğu dönemde Kaplan hakkındaki 8 soruşturma dosyasından 7’sini kapattırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan belgelerin Ankara 77. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi.

BELGEDE YER ALAN KRİTİK PARA HAREKETİ

22 sayfalık tutanakta, soruşturma kapsamında el konulan şirketler arasında yer alan Kaplan’a ait MRL Restoran isimli şirkette “asistan” olarak çalışan Sevda S..’nin hesap hareketlerinin detayları yer aldı. Havalenin gerçekleştiği tarihte MRL Restoran’da “Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı” unvanı ile çalışan ve Kaplan’ın da ifadesinde “maaşlı çalışanım, muhasebe elemanım, benim talimatlarım ile bankalardan para çekip yatıran çalışanım” dediğine yer verilen tutanakta, Sevda S.’nin, Ocak 2017-Mart 2024 tarihleri arasındaki nakit işlemlerindeki en yüksek meblağın 338 bin 650 lira olduğu kaydedildi. Tutanakta, bu paranın 2 Ekim 2019’da hesaba nakit olarak yatırıldığı, daha sonra da “Borusan Oto Servis” hesabına “Yüksel Kocaman araç bedeli” açıklaması ile havale edildiği belirtildi. Aynı gün söz konusu firmaya “Yüksel Kocaman araç kaporası” açıklaması ile de 5 bin lira gönderildiği ifade edildi.

Aranca’nın aktardığına göre, ödeme yapıldığı tarihte, Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısıydı. Ödemeden yaklaşık bir yıl bir ay sonra Yargıtay üyeliğine seçildi. Araç ödemesinin yapıldığı Ekim 2019 ile Kasım 2020 arasındaki dönemde 1. Sınıf hakim savcı maaşı yaklaşık 15 bin liraydı. Eylül 2020’de evlenen Kocaman’ın, düğünden çok kısa bir süre önce nişanlısı ile helikopterle gittiği ve o dönem geceliği 9 bin liradan fazla olan Bodrum tatili de uzun süre gündemi meşgul etmişti.