Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Tutuklu sanık kalmadı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine açılan davada, 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:46
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Tutuklu sanık kalmadı!
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iddialarından hareketle soruşturma aşamasında görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ndeki birtakım amirlere yönelik açılan “Gizli Tanık” davası dün Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Serdar Sertçelik’in Macaristandaki tutukluluk halinin sürmesi nedeniyle tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı. 

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.


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