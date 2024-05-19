Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Emniyet görevlileri dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 16:50
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Emniyet görevlileri dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin, "Gözaltındaki 7 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yapıldı. 


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