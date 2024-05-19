Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada, ikinci gizli tanık ifadesini geri çekti. Tanık, "Mahkemenizde bulunan daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim. Doğru değildir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:47
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, davanın ikinci gizli tanığının ifadesini geri çektiğini yazdı.

“CEBİR VE TEHDİT ALTINDA İFADE VERDİM”

Gizli tanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderdiği 15 Mayıs tarihli dilekçesinde, "Mahkemenizde bulunan daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim. Doğru değildir" ifadelerini kullandı.

“ÖRGÜT İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR”

Tanık, 6 sayfalık ifadesinde, çetenin yapısı ve bunlardan suç işlediğini bildiği kişilerin isimlerini söyledi.

Gizli tanık, yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik hakkında şunları ifade etti: 

“Kendisini Elmacı marketlerin ortağı diye tanıtıyordu. Bildiğim kadarıyla kendisi önceleri örgüt içerisinde önemli bir konumdaydı. Ancak örgüt kapsamındaki görevini talimatlar doğrultusunda tam olarak yerine getiremediği için Bora Kaplan tarafından hedef alındı ve zamanla örgüt içerisindeki yeri azaldı. Fakat kendisi halen örgüt içerisinde yer almaktadır.”


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