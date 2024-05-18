Eski AKP’li vekilden Ayhan Bora Kaplan iddiası: ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan emniyetçilerin ‘darbe’ yapacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Tayyar, “Mafya devlete operasyon çekiyor. Birileri özel hesabını görüyor” dedi.
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüyle ilgili
devam eden soruşturma kapsamı genişlemeye devam ediyor.
Şamil Tayyar, soruşturma kapsamında iddia edilen ‘darbe’
tartışmaları hakkında açıklama yaptı. Tayyar, X hesabında şu mesajı paylaştı:
“Ayhan Bora Kaplan hadisesini komplo teorilerine
saplanmadan, sapla samanı karıştırmadan anlatalım. Savcılık soruşturmasını
tamamlamış, iddianameyi Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmiş, 28’i tutuklu
61 sanıklı davanın ilk duruşması 15-26 Nisan arasında yapılmış. Davanın ikinci
turu bu pazartesi (20/24 Mayıs) başlıyor. Ayrıca, dosyada ‘M7’ ve ‘Ü5’ koduyla
iki ayrı gizli tanık var. İddianamenin ve gizli tanık ifadelerinin hiçbir
yerinde tek bir siyasinin adı da iması da yok. O halde bunun 17 Aralık’la ne
tür benzerliği var?
“FİTİLİ ATEŞLEYEN AYHAN BORA KAPLAN”
Oysa Yargı ve Emmiyet merkezli 17 Aralık darbe girişimi,
tümüyle siyasileri kapsayan dosya üzerinden başlatılmıştı. Özne, siyasilerdi.
280 kişinin Selam Tevhid kumpasındaki gibi dinlendiği iddiası da yalan çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması ortada. Uğur Dündar’ın sorguya katıldığı
iddiasının da kuyruklu yalan olduğu anlaşıldı. Peki tantana nerden
kaynaklanıyor? Fitili ateşleyen bizatihi Ayhan Bora Kaplan. İlişkili olduğu
yargı ve emniyet içindeki dostlarına mesaj gönderiyor: ‘Yanarsam siz de
yanarsınız.’ Ve strateji ilk duruşmada sahneleniyor. Kaplan duruşmada ‘önüme
40-50 isim kondu’ diyor ama isim vermiyor. Oysa ilk ifadesinde bu yok. 1 ay
önceki bu ifade medyada da karşılık bulmuyor.
Ta ki yurtdışına kaçırılan gizli tanık Serdar Sertçelik’in
ikinci dalga operasyonuna kadar. Sertçelik, Kaplan’ın mahkemede attığı pası
gole çevirmek için Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’la
yaptığı görüşme kayıtlarını yayınlıyor, Kaplan’ın saygın bir işadamı olduğunu
söylüyor, siyasilerin isimlerini zikrediyor. Tüm darbe senaryoları bu gizli
tanığın yurtdışına kaçırıldıktan sonra yaptığı bu görüşmeye dayandırılıyor.
Bazı örgüt üyeleri takip edilirken oltaya takılanlar var elbette. Özellikle
Ankara’nın çok yakından tanıdığı bir savcı ve bazı avukatlar. Bu taife telefon
görüşmelerinde kendilerini güçlü göstermek için isim zikrederek bazı siyasi ve
bürokratlarla samimi olduğunu anlatıp umut dağıtıyor. Dinleme kayıtlarına
takılan bu mesnetsiz iddialar da soruşturmada ayıklanıyor.
“SENARYOYA MALZEME YAPILIYOR”
Gizli tanık üzerinden darbe senaryosu yazılınca dava
dosyasına eklenmemiş mesnetsiz iddialar da gündeme getirilerek senaryoya
malzeme yapılıyor. Akın Gürlek hadisesinde olduğu gibi. Orada Gürlek’in şahsını
doğrudan hedef alan bir takip yok. Velhasıl, gizli tanığı kimlerin kaçırdığı,
ifadesini değiştirmek ve siyasileri davaya bulaştırmak için kimlerin ikna
ettiği belirlenirse mevzu daha iyi anlaşılır. Görüşmenin karşı tarafındaki
emniyet müdürüne ayrı parantez açmak isterim. O bu tezgahın neresinde?
“MAFYA DEVELETE OPERASYON ÇEKİYOR”
Özetle… Mafya devlete operasyon çekiyor. Birileri özel
hesabını görüyor. Kimileri 15 Temmuz’un içini boşaltıyor. AK Parti’nin 22
yıllık iktidarında yaşanmış tüm darbe girişimi ve muhtıralara istisnasız karşı
tavır koymuş biri olarak anlatayım istedim. Kaldı ki ortada bir darbe girişimi
olsaydı, hadi beni geçin, Recep Tayyip Erdoğan taş üstünde taş koymazdı."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku!
- Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
- 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'
- Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
- Marmaray'da intihar: TCDD açıklama yaptı