'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' soruşturmasında gizliliği ihlal edici paylaşım yapanlara soruşturma

Yayınlanma: 13.09.2023 - 20:59

Güncelleme: 13.09.2023 - 22:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Firari 13 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkartılırken, firari şüphelilerin yakalanması ve suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDENLERE SORUŞTURMA

Başsavcılık, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığını, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığını tespit etti. Açıklamada, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, dün akşam tutuklandı.



Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı. Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alınmıştı. N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.