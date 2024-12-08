Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
Sivas’ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya ve bir arkadaşı, önceki gün domuz avına çıktı.
Arazide yaya olarak yürüyen eski muhtar Mahmut Alkaya ayı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda ağır yaralanan muhtar, ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
KURTARILAMADI
Sivas Numune Hastanesi’nde tedavisine başlanan Mahmut Alkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #sivas #ayı saldırısı #muhtar
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