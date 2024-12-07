Yürüyüş yaparken ayı saldırısına uğradı

Sivas'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için araziye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya, ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Alkaya ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken ayı saldırısına uğradı
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:50

Olay saat 13.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı.

Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi.

Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ayı #hayati tehlike #saldırdı

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