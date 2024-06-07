Köyde dehşet: Kayıp olarak aranan şahıs, ayı saldırısında ölmüş

Tunceli'de, hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra haber alınamayan çoban Ergün Yıldız’ın (42) cansız bedeni bulundu. Ön otopsisinde üzerinde pençe izleri saptanan Yıldız'ın ayı saldırısında öldüğü belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:58
Köyde dehşet: Kayıp olarak aranan şahıs, ayı saldırısında ölmüş
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Nazımiye ilçesi Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli, gönüllüler ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi. Ormanda ve sarp arazide 55 kişiyle yapılan 6 saatlik çalışmada, köyden 4 kilometre uzaklıkta, Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sedyeyle bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ön otopsisinde vücudunda pençe izleri bulunan Yıldız'ın ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.


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