Aylık 2.5 Milyon TL gelir getirecekti: Ankara Büyükşehir’e bu kez “billboard” engeli

17 Eylül 2021 Cuma, 13:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan israfla mücadele ederken bir yandan da kuruma kaynak oluşturabilecek yeni çalışmalar yapıyor. ABB tarafından yapılan son çalışmada 5000 adet açık hava ilan panosu (billboard) ile 3000 adet kapalı otobüs durağının 10 yıllık süreyle kiraya verilmesi planlandı. Bu sayede her ay Belediye’ye toplam 2.5 milyon lira kaynak oluşturulması hedeflendi.

AK PARTİ VE MHP’Lİ ÜYELERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

ABB yönetiminin 5000 adet açık hava ilan panosu (billboard) ile 3000 adet kapalı otobüs durağını, ABB TV’de canlı yayınlanacak açık ihale yöntemiyle 10 yıllık süreyle kiraya verilmesi isteği, Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP’li üyeler tarafından reddedildi.

Ret kararına gerekçe olarak Belediye Encümeni’nden 3 yıllık kiralama kararı alınabilmesi gösterilirken, Millet İttifakı üyeleri açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek kiralamanın yatırım maliyetlerini karşılaması ve Belediye’ye kaynak oluşturması için istenen 10 yıllık kiralama kararının reddedilmesine tepki gösterdi.

“GEÇMİŞTE ŞAHISLARA VERİLİYORDU, ŞİMDİ BELEDİYE KAZANACAK”

Karara tepki gösteren ve geçmişte şahıslara kiralanan yerlerin artık belediyeye gelir getireceğini belirten CHP Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Aradaki fark, siyah ve beyaz kadar açık. Biri kamunun faydasına diğeri de ne olduğu belli olmayan vakıflara ve şahıslaraydı” dedi.

Işık konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine yapılacak uzun vadeli ihaleden gelecek para Ankaralının parası. Burada belediye başkanının hiçbir şekilde şahsi çıkarı yoktur. Ya burada şahıslara verilmiş. İsmini vermeyeceğim vakıflara verilmiş. 29-30 yıl. İnsan biraz bunları düşünür. Ankara Büyükşehir Belediyesine para gelecekse ret, Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından bir para çıkacaksa evet. Ankaralılar bizi bu meclisler yayınlandığı için görüyor. 10 yıllık yapılsaydı Ankara’daki bir sürü kanalizasyon çalışmasına, suyu olmayan köylere o paralar gidecekti. Ret oyu vererek, 3 yıl yapılmasını sağlayarak Ankaralılara gidecek hizmet engellenmiş oldu.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait onlarca yerin eski dönemde, Belediye Başkanı’nın eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanı olduğu SOS Vakfı’na, Korkutata ailesine ve spor kulüplerine 10 ila 25 yıllık süreyle ve ucuz ücretlerle kiralandığı biliniyor.