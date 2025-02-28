'AYM BARBARLARI SOKAĞA SALDI'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:00

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her durus¸ma bas¸ka bir skandal yaratmasıyla sınav oldu bize. İnsanlık suçlarında emsal niteliği de taşıyan Sivas katliamı davası, zamanaşımına uğratıldığından beri AYM’de dosyası bekletilirken, ülkenin aydınlarının, sivil toplumun, muhalefet partilerinin bile kanıksamışlığı yüzümüze bir tokat gibi indi.

Zamanaşımı kararına itirazımızı 12 yıldır gündeme almayan AYM bir katilin başvurusunu hızla gündeme alıp barbarları sokağa salabiliyor. İktidar partisinin kurucu kadrosunun Sivas davasının avukatlığını üstlenme gayreti böylece amacına ulaşmış görünüyor Tek bildiğimiz, bir gün, son sözü söyleyecek taraf olacağız.”