AYM Başkanı Arslan: "Adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 18:28

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, İslam medeniyetinin köklerinde adaletin temel ilkelerinin ortaya konulduğunu belirterek, "Ama bunun çok önemli bir şartı var. Bu söylemi eyleme dönüştürmek. Hep söylüyorum adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir" dedi.

AYM Başkanı Arslan ve beraberindeki heyet, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret etti. Üniversitenin Türk Dünyası Müzesi'ni gezen Arslan daha sonra üniversitenin hukuk, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilerine Anayasa Yargısı ile ilgili konferans verdi.

"ÇÖP MUAMELESİ GÖRÜYORLAR"

Konferansta, Batı dünyasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi gibi hastalıkların her geçen gün yayıldığına işaret ederek, "Bu mesele, batının ötekiyle sağlıklı bir ilişki kuramamasından kaynaklanıyor. Mülteciler üzerinden tartıştığımız bu mesele, ötekileri kabul etmeme meselesidir" diyen Arslan "Mülteciler sınırdan içeri alınmamakla kalmıyor, bir şekilde sınırdan içeri girmiş olanlarla ilgili de dışlayıcı, onlara şiddet uygulayan hatta yok edilmesi gereken çöpler muamelesi gösteren bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.