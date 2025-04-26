AYM Başkanı Özkaya; AYM’nin kuruluş yıldönümü konuşmasında Kuran’a gönderme yaptı: ‘Defterler dürünecek, hesabı bizlerden sorulacak’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:01

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya; AYM’nin 63’üncü kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada; Kuran’ın Lokman Suresi 16’ıncı Ayeti’ne değinerek; “Bir gün mutlaka mizan kurulacak, bütün defterler dürülecek, hesabı bizlerden sorulacak” dedi.

Özkaya’nın konuşmasına ilişkin değerlendirmelerede bulunan eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın; “Laik hukuk devletinde; dinsel hiçbir gönderme ne hukukun ne de yargının konusu olabilir” dedi. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ise Özkaya’nın ifadelerinin mevcut gidişata bir eleştiri taşıdığını da vurgulayarak; “Gidişattan rahatsızlık oldukları o kadar belli ki, kendi üslubuyla uyarıda bulunmuş” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kuruluşunun 63’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle dün İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargı organı başkanları, üyeleri, yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Dolmabahçe Sarayı’na gelişinde Erdoğan’ı, AYM Başkanı Kadir Özkaya karşıladı.

‘HAKİM VE SAVCILAR AKLI VE BİLİMİ BAŞAT KONUMDA TUTMALI’

Törende konuşan AYM Başkanı Özkaya, topluma ilişkin ortak kimliği oluşturan ilke ve değerlerin en önemli güvencesi bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı olduğunu vurgulayan Özkaya, “Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olan hakim ve savcılara aittir. Dolayısıyla tüm hakim ve savcılar iç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dâhil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan, çekinmeden, endişe duymadan, tarafsız bir tutumla pozitif hukuk düzeninin öngördüğü çerçeve içinde özgürce karar vermelidirler. Aklı ve bilimi daima başat bir konumda tutmalıdırlar” dedi.

KURAN AYETİNDEN ALINTI YAPTI

Hukukun sağlanması için hakim ve savcıların aklı ve bilimi başat bir konumda tutumlarını vurgulayan Özkaya, konuşmasında Kuran’dan alıntısı yapması ise dikkat çekti. Konuşmasında Kuran’ın Lokman Suresi’nin 16’ıncı ayetine gönderme yapan Özkaya; şu ifadeleri kullandı:

“Bu bağlamda kutsal kitabımız Kuranı Kerim’in, kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayacak, hardal tanesi ağırlığında iyi ya da kötü basit bir şey bile olsa yapılanları dosdoğru tartacak olan hassas terazilerin bir gün mutlaka kurulacağını, bugün her şeyi ve herkesi sorguya çekerek adalet dağıtmaya çalışan ve geçici olan bizlere de sıranın geleceğini, bizlerin de bir gün mutlaka sorguya çekileceğimizi söylediğini, aynı veya benzer kuralların diğer Kutsal Kitaplarda da yer aldığını da belirtmem gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir gün mutlaka mizan kurulacak, bütün defterler dürülecek, hesabı bizlerden sorulacak. Hal böyle olunca o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim, uygulamada adalet ve hukuk devleti ilkesine ilişkin kazanımlarımızı titizlikle muhafaza etmeye çalışalım.”

‘NE HUKUKUN NE DE YARGININ KONUSU’

Özkaya’nın açıklamasını değerlendiren eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın; “Doğru devlet yönetiminde bilim ve aklı öne çıkaran yaklaşımlar gerekir. Dinsel yaklaşımların devriye sokulması bir yanda çelişki olarak karşımıza çıkıyor, diğer yandan da Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde karşımıza çıkan çifte hukuk ve çifte yargılama gibi uygulamaları anımsatıyor. Özellikle 2012’den sonra karşımıza çıkan bugünkü durumun da bir özeti olarak bu konuşmlarala karşı karşıyayız. Laik hukuk devletinde; dinsel hiçbir gönderme ne hukukun ne de yargının konusu olabilir” dedi.

‘GİDİŞATTAN RAHATSIZ DEMEK Kİ’

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ise Özkayan’nın konuşmasında politik bir eleştiri olabileceğini de vurgulayarak; “Anayasa Mahkemesi bu gidişattan rahatsız demek ki. Çünkü kararları uzun süredir uygulanmıyor. Bu gidişattan rahatsızlık oldukları o kadar belli ki, Allah’tan korkun demiş. Anladığım kadarıyla; o kadar büyük hukuksuzluklar yaşanıyor ki, kendi üslubuyla uyarıda bulunmuş. Vicdana, ahlaka aykırı şeyler olduğunu düşünüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa Mahkemesi Başakanı’ndan Kuran’a gönderme yapması beklenemez; ancak muhafazakâr savcı grubundan gelen bir isim olduğu için Özkaya bu üslupla uyarıda bulunduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.