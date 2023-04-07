AYM Başkanvekilliği'ne Hasan Tahsin Gökcan yeniden seçildi
AYM Başkanvekilliği görevine bir kez daha Hasan Tahsin Gökcan seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre, 6 Nisan'da yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçildiği belirtildi.
HASAN TAHSİN GÖKCAN KİMDİR?
Çorum’un İskilip ilçesinde 1965’te doğan Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011’de Yargıtay üyeliğine seçildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!