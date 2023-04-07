AYM Başkanvekilliği'ne Hasan Tahsin Gökcan yeniden seçildi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:24

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 05:22

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre, 6 Nisan'da yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçildiği belirtildi.

HASAN TAHSİN GÖKCAN KİMDİR?

Çorum’un İskilip ilçesinde 1965’te doğan Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011’de Yargıtay üyeliğine seçildi.