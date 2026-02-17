Cumhuriyet Gazetesi Logo
AYM, bir mahkumun bulundurduğu radyo gerekçesiyle disiplin cezasıyla cezalandırılması konusunda ihlal kararı verdi: İfade özgürlüğüne aykırı

17.02.2026 04:00:00
Aytunç Ürkmez
Anayasa Mahkemesi (AYM); ceza infaz kurumunda yapılan aramada radyo bulunduğu için disiplin cezası verilen mahkumun başvurusunda; ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik karar verdi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan Murat Bal hakkında; 2021’de kaldığı odada yapılan arama sonucunda AM frekanslı radyo bulunması gerekçesiyle disiplin cezası verildi.

Bal’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) konuyla ilgili başvurusunun ardından, Yüksek Mahkeme başvuruyu Eylül 2025’te karara bağladı ve dün gerekçesini Resmi Gazete’den yayımladı.

AYM gerekçesinde; disiplin cezası nedeni radyo hakkın ceza infaz kurumunca çalışıp çalışmadığına, örgütsel haberleşme aracı olarak kullnılıp kullanılmadığına ve cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal gereksinimi karşıladığına yönelik ilgili ve yeterli bir gerekçe sunulamadığını belirterek; anayasal güvence olan “ifade özgürlüğü” yönünden hak ihlali kararı verdi.

