AYM’den tartışmalı düzenlemeye onay… Cinsiyet değişikliği başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, "cinsiyetini değiştirmek isteyen kişinin, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini istemesi" gerektiğini öngören Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının iptal istemini reddetti.

Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, eşcinsel bir kadının cinsiyet değişikliği talebiyle ilgili açtığı davada, uygulama konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurdu.

ANKA’nın haberine göre, Antalya'da bir kadın, "transseksüel yapıda olduğunu, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından elzem olduğunu, atanmış cinsiyeti kadın olmasına rağmen cinsel kimliğinin erkek olduğunu, görüşünün de erkek cinsiyetine ait olduğunu, sosyal ve iş hayatında bunun sonuçları ile karşılaştığını" belirterek, cinsiyet değişikliği ameliyatına izin verilmesini talep etti.

İzin verilmemesi üzerine dava açan kadının davasına bakan Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, talebi değerlendirmeden önce ara karar kurarak, davada uygulama konusu olan "cinsiyet değişikliği" maddesini düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

DAHA ÖNCE VERİLEN RET KARARI HATIRLATILDI

Anayasa Mahkemesi başvuruyu, Türk Medeni Kanunu‘nun 40. maddesinin 2. fıkrasındaki, "cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verileceği" şeklindeki düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla daha önce reddettiği için aynı maddenin 1. fıkrası yönünden esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, bu fıkra yönünden iptal istemini de reddetti.

İPTAL İSTEMİ REDDEDİLEN MADDE NEYİ İÇERİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi, "Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu, bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır" hükmünü içeriyor.