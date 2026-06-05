AYM, iptalini 2012’de reddettiği uygulamayı bu kez oyçokluğuyla iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), dünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının “süresiz olması”na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin üçe 12 oy çokluğuyla iptaline ve dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

BAKAN GÜRLEK: KARAR KIYMETLİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AYM’nin kararına ilişkin “Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Yurttaşlardan gelen yoğun talep ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz yargı paketinin en temel başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Anayasa Mahkemesi’nin, ‘süresiz nafaka’ düzenlemesine ilişkin verdiği kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz” dedi.

AYM’nin dün iptal ettiği süresiz nafaka düzenlemesi, 2012’de aile mahkemesi sıfatıyla Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşınmıştı. AYM ise bu başvuruyu 17 Mayıs 2012’de reddetmiş, 17 üyeden sadece biri karşı oy kullanmıştı.