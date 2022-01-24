AYM, kapatma davasında mütalaayı HDP'ye iletti

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’ye kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 41 sayfalık mütaalayı, geçen 20 Ocak’ta HDP’ye iletti.

Davanın özünü “HDP’nin PKK/KCK terör örgütü ile arasında organik bir bağ olup olmadığının belirlenmesinin oluşturduğu” kaydedilen mütalaada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatı ile HDP’nin kuruluş sürecinin başladığı belirtildi. Mütalaada, “BDP’li milletvekillerinin bir araya gelerek HDP’yi kurmalarına, BDP ve HDP’nin eş başkanlarına, HDP’nin Türkiye partisi izlenimi vermesine, kongresini ekim ayında yapmasına, eş başkanlarının Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmasına kadar her ayrıntının örgüt lideri tarafından planlandığı görülmüştür” denildi. Ayrıca, HDP’nin bugüne kadar PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve liderini kınayan hiçbir söyleminin bulunmadığı kaydedildi. “Çözüm Süreci”ne de değinilen mütalaada, şunlar kaydedildi: “‘İmralı Görüşmeleri’, davalı parti ile terör örgütü ve lideri arasındaki organik bağın gözler önüne serilmesi bakımından başsavcılığımızca değerli bulunmuştur. Bu görüşmelerin ‘Çözüm Süreci’ ile ilgisinin olmadığı, devletin çözüm zımnında sağladığı imkân ve kabiliyetler istismar edilmek suretiyle PKK/KCK’nin siyasallaşma faaliyetlerine hız kazandırıldığı görülmüştür.”