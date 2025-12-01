AYM’nin ‘hak ihlali’ kararı verdiği Ahmet Atakan dosyası zaman aşımı bürosuna gönderildi

Gezi eylemleri sırasında Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan dosyasının "zaman aşımı bürosuna" gönderildiği belirtildi. Ahmet Atakan dosyasına ilişkin AYM, eylül ayında hak ihlali olduğuna karar vermişti. Bu süreçte Savcılığın verdiği ‘işlemden kaldırma’ kararına itiraz etmek için basın açıklaması yapmak isteyen aile, bugün dosyanın zaman aşımı bürosuna gönderildiğini öğrendi. Avukat Ali Habip, “Adli ve idari makamların bir an önce dosyaya ilişkin çalışma yürütmesi zaman aşımına uğramaması açısından önem arz etmektedir. Biz bugüne kadar bu dosyayı takip ettik, bugünden sonra da takipçisi olacağız” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi eylemleri sırasında Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan dosyasına ilişkin eylül ayında Atakan'ın yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek, Atakan ailesine 225 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. Bu süreçte savcılık kolluk kuvvetleri hakkında ‘"şlemden kaldırma" kararı verdi. Bugün savcılığın kararına itiraz etmek, kolluk kuvvetlerinin yargılanmasının devam etmesi için basın açıklaması yapmak için toplanan Atakan ailesi ve sivil toplum kuruluşları dosyanın zaman aşımı bürosuna devredildiğini öğrendi.

Hatay Adliyesi önündeki basın açıklamasına; Gezi eylemlerinde Eskişehir’de kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Atakan ailesi ve avukatları ile Antakya’daki sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri katıldı.

HATAY BARO BAŞKANI: “AİLENİN HAK MÜCADELESİNDE YANINDAYIZ”

Hatay Baro Başkanı Hatay Tut yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz üzere 12 yıl önce Ahmet Atakan’la ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ölüme sebebiyet verenlerin soruşturulması konusunda izin verilmemişti. 12 yıl sonra Anayasa Mahkemesi’nin yaşam hakkının ihlali noktasında verdiği kararı olumlu ve çok da doğru buluyoruz. Geç gelen bir karar. Normalde 12 yıl önce başlaması gereken soruşturma maalesef bugüne kadar kalmıştır. Biz Hatay Barosu olarak ailenin bu hak mücadelesinde hak arayışında yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

EMSAL ATAKAN: “OĞLUMU KATLEDENLER BUGÜNE KADAR YARGILANMADI”

Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, 12 yıldır oğlu Ahmet Atakan için sürekli adalet talebinde bulunduğunu, aradan 12 yıl geçmesine karşın hala adaletin yerini bulmadığına dikkat çekerek, “Benim oğlumu katledenler bugüne kadar yargılanmadı, soruşturması dahi açılmadı. Biz aile olarak sadece adalet talep ettik ve adaletin peşinde kalacağız, adalet istiyoruz. 12 yıl sonra üst mahkeme kararı için biz yeniden bugün dilekçimizi verdik” diye konuştu.

"AHMET ATAKAN DOSYASINA YENİDEN BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIK"

12 yıl önce öldürülen Ahmet Atakan’ın dosyasına yeniden başlamak zorunda kaldıklarını belirten dosya avukatı Ali Habip de, “12 yıl boyunca süren bu hukuk mücadelesinde herhangi bir failin ne yargılanması ne soruşturması söz konusu olmadı. Bu süreç içerisinde idari kararlarla soruşturmanın önü tıkandı. Başvurularımız adli makamlarca cevabını alamadık. Ancak Anayasa Mahkemesi bu konuda eksiklikler olduğunu, soruşturmada bazı yanlışlar olduğunu bu sebeple soruşturmanın yapılmasının gerekli olduğuna vurgu yaparak, yaşam hakkı ihlali karar vermiştir. Bundan dolayı idare yargıda yeniden bir dosya açılmış biz de bu dosya açılması müteakiben Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvurularımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

AVUKAT ALİ HABİP: "BUGÜN DOSYANIN ZAMAN AŞIMI BÜROSUNA DEVREDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Avukat Ali Habip, bugün dosyanın zaman aşımı bürosuna devredildiğini, bu gelişmemenin kendileri için çok üzücü olduğunu vurguladı. Soruşturmanın “taksirle ölüme sebebiyet” vermekten açıldığını, “kasten öldürmekten” açılmadığı için zaman aşımı bürosunun dosyayı devraldığını aktaran Avukat Ali Habip, şunları kaydetti:

“Kanaatimizce Ahmet Atakan'ın faillerinin tespit edilmesi ve kasten adam öldürme ve olası kasttan adam öldürme suçundan yargılanması gerektiğini düşünmekteyiz. Buna ilişkin olarak adli ve idari makamların bir an önce dosyaya ilişkin çalışma yürütmesi zaman aşımına uğramaması açısından önem arz etmektedir. Biz bugüne kadar bu dosyayı takip ettik, bugünden sonra da takipçisi olacağız. Ahmet sadece bu coğrafyanın bir evladı değil aynı zamanda demokratik hak talep eden bütün gençler adına öne çıkan bir isim. Bu davayı takip etmek bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur."