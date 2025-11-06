AYM'nin Tayfun Kahraman kararına uyulmadı! Avukatı Cansu Çiftçi'den Cumhuriyet TV'de açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Temmuz 2025'te Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Davası sanığı Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararına uymadı. Red kararının gerekçesinde, “Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek ‘Yetki Gaspı’nda bulunmuştur” denildi.

CAN ATALAY'DAN SONRA BİR KEZ DAHA!

Kararın ardından Cumhuriyet TV’de konuşan Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, “Bugün yeniden yargılamanın kabulünü tutuklulukla ilgili bir değerlendirme bekliyorduk. Toptan esasla ilgili AYM kararının reddedileceğini düşünmek istemedim. Can Atalay sürecinden ders çıkarılmıştır diye düşünüyordum. Anayasa’nın amir hükümlerine aykırı bir şekilde karara uymadı. Sundukları gerekçeyi tartışıp bir anlam yüklemek istemiyorum. Yapmış oldukları işlem hukuka ve Anayasa’ya aykırı. Anayasa Mahkemesi kararları adli idari bütün kamu ve kuruluşları, tüm vatandaşları herkesi ve her şeyi bağlar” dedi.

"TAYFUN'A İZAH ETMEK ZOR OLACAK"

“Çok ciddi bir Anayasal kriz yaşıyoruz” diyen Çiftçi, “Hukuken bir şeyi izah etmekte zorlanıyorum. Üzgün ve şaşkınım. Adliyeden çıkıp cezaevine gideceğim. Bunu müvekkilime Tayfun'a izah etmek benim için çok zor olacak. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum.14. Ağır Ceza’ya itiraz edeceğiz. Yalnız bu basit bir hukuk krizi değil. Umarım sağduyulu yargıçlar ortaya çıkar da bu karar düzelir. Bunun sonu kimsenin yargıya Anayasa’ya güvenmemesi olur” diye konuştu.