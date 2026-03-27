AYM’ye Erdoğan imzasıyla yeni atama

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. "Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal’ın Seçilmesine Dair Karar" (Karar: 2026/105), 27 Mart 2026 tarihli ve 33206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı AnayasaMahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan üyelik için seçim süreci başlatılmıştı. Yapılan seçimde belirlenen üç isim arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şaban Kazdal'ı AYM üyeliğine seçti. Kazdal, daha önce Yargıtay üyesi olarak görev yapıyordu.