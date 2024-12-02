AYM'den 10 siyasi partiye ret

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi partinin 2022 kesin hesap dökümünü reddettiğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM'den 10 siyasi partiye ret
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ANKA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 00:48

AYM'nin 10 siyasi partinin 2022 kesin hesap dökümünü reddettiğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi’nin 2022 yılı kesin hesaplarının, incelenip birleştirildiği ve onaylandığına dair kararı göndermediği tespit edildiği için Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine karar verildi.


Etiketler: #Anayasa Mahkemesi #AYM #siyasi parti

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