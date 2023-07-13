AYM'den e-Ticaret Kanunu’na yönelik itiraza ret
Anayasa Mahkemesi (AYM), 'e-ticaret kanunu' olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı.
Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti.
İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu.
Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.
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