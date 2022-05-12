AYM’den HDP açıklaması: 30 gün süre verildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılmasına ilişkin davada, ek delillere yönelik istemlerin incelenmesini tamamladı ve yeni bilgilerin partiye bildirilmesine, varsa beyanlarının 30 gün için iletilmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:51
AYM’den HDP açıklaması: 30 gün süre verildi
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AYM, dünkü genel kurul gündemine aldığı HDP’nin kapatılması davasında sunulan ek delillere ilişkin istemleri incelenmesini tamamladı.

Aralarında öldürülen PKK’li teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri inceleyen AYM, dosyada yasak istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verdi. 


Anayasa Mahkemesi HDP

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