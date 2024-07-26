AYM'den 'kötü muamele yasağı' ihlali kararı: Avukata 100 bin TL manevi tazminat ödenecek

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:58

İstanbul Barosu'na bağlı olarak çalışan serbest avukat Fatih Özbölük, 14 Kasım 2018 tarihinde kolluk tarafından ifadelerinin alınması için davet edilen iki müvekkiline eşlik etmek üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Avukat Özbölük ve emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları arasında olaylar yaşanmış, Avukat ve polis memurları birbirinden şikayetçi olmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), polis memurlarının kötü muamele yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle, Özbölük'e 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

RAPORU SAVCILIĞA SUNDU

Avukat Özbölük, şikayet dilekçesinde kolluk görevlilerinin kendisine kötü muamelede bulunduğunu iddia etti. Özbölük, şikayet dilekçesi ekine sağlık raporunu da ekledi. Özbölük'ün başsavcılığa sunduğu, Arnavutköy Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 14 Kasım 2018 tarihli ve 15384 protokol numaralı raporda; darp nedeniyle yapılan muayenede batında hassasiyet, her iki kolda, sol el bileğinde belirgin lineer abrazyon (sıyrık) saptandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden aldığı 27 Kasım 2018 tarihli raporda; evrak üzerinden gerçekleştirilen tetkik neticesinde kafatası kemiklerinde kırık, travmatik kafa içi değişim, iç organ lezyonu veya büyük damar kesisi tarif edilmediğine göre kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ve yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu ifade edildi.

Başsavcılık, 18 Kasım 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Özbölük, karara itiraz etti, ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği de itirazı 18 Aralık 2019 tarihinde reddetti. Bunun üzerine avukat Fatih Özbölük, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, kolluğun uyguladığı bedeni kuvvet sonucu meydana gelen yaralanma ve bu olay hakkında yürütülen ceza soruşturmasının etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AVUKAT ÖZBÖLÜK'E 100 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi ve avukat Fatih Özbölük'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.