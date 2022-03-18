'AYM'nin emsal kararı, kentsel dönüşümü derinden etkileyecek'

18 Mart 2022 Cuma, 11:52

Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yıktırılan binaların yerine yapılacak yapı projeleri genellikle eskilerinden farklı olduğu için, yeni dairelerin yeniden paylaşımı konusu, maliklerin sıklıkla anlaşmazlığa düştüğü konulardan biri olabiliyor. Anayasa Mahkemesi’nin kentsel dönüşüm süreçlerini ilgilendiren önemli bir karar aldığını söyleyen Doç. Dr. Umut Yeniocak, bunun emsal niteliğinde bir karar olduğunu belirterek, konuya açıklık getirdi.

Yeniocak, kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen yeni dairelerin paylaşımında haksızlığa uğradığını düşünerek itiraz eden kişinin payının, kanun gereği, diğer maliklere satılabildiğini belirtti. İşte bu aşamada kendisine düşen daireye itiraz ettiği için sahip olduğu pay satışa çıkarılan kişinin açtığı davalarda genellikle mahkemelerin mağduriyetlerin artmasına neden olan kararlar aldığını ifade etti.

“MAHKEMELER İNCELEMEDEN KARAR VERİYOR, MAĞDURİYETLER ARTIYOR”

Yeniocak, “Çünkü bu konuda mahkemeler, satış kararının mevzuata uygun olarak alınıp alınmadığını incelerken yeni dairelerin adil ve dengeli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını ya da itiraz eden kişinin dairesi satılırken idare tarafından belirlenen satış bedelinin adil şekilde belirlenip belirlenmediğini yeterince incelemeden karar veriyorlar” dedi.

İşte böyle bir uygulamaya maruz kaldığı için mağduriyet yaşayan bir vatandaşın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun, geçen günlerde sonuçlandığına dikkat çeken Yeniocak, Anayasa Mahkemesi’nin kararına konu olan olayda; depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve yıkılan yapı yerine yeniden yapılacak binada payına düşen daireyi kabul etmeyen kat malikinin sahip olduğu arsa payının, 6306 sayılı Kanun gereği, diğer kat maliklerine satılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Kat malikinin bu karara itiraz ederek, ilk olarak İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu ve yeni projedeki paylaşıma ve idare tarafından belirlenen satış bedeline itiraz ederek satışın iptalini talep ettiğini anlatan Yeniocak; idare mahkemesinin, ihale prosedürünün mevzuata uygun olduğu ve satış bedelini değerlendirme yetkilerinin bulunmadığını belirterek, satışın iptali talebini reddettiğine işaret etti.

“SATIŞ FİYATI, ADİL VE DENGELİ OLMALI”

Kat malikinin bu karara da itiraz ederek davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığını dile getiren Umut Yeniocak, 10.02.2022 tarihli ve 2018/1567 Başvuru Numaralı kararında Anayasa Mahkemesi'nin, satış prosedürünü denetleyen idare mahkemesinin; idare tarafından belirlenen satış bedelinin ve yeni projedeki paylaşımın ekonomik olarak adil ve dengeli olup olmadığını denetim dışında bırakarak karar vermesinin, gerçek anlamda bir hukuki denetim olmadığını vurgulayarak ihlal kararı verdiğini ve dosyayı, yeniden yargılama yapılması için mahkemesine gönderdiğini vurguladı.

Bunun kentsel dönüşüm süreçlerini ilgilendiren önemli bir karar olduğunu vurgulayan Yeniocak, kentsel dönüşüm proje sahibi firmalarının, bu konuda daha dikkatli ve adil olmalarını mağduriyet yaratmayacak şekilde planlamalar yapmaları gerektiği söyledi.