Tartışmalı '15 Temmuz' kararı: ‘FETÖ’yle böyle mi hesaplaşacaksınız’ Aynı eyleme iki mahkemeden iki farklı karar...

Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:17

Güncelleme: 27.07.2024 - 17:31

FETÖ yargılamalarındaki bazı uygulama ve kararlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Üsteğmen O.K., 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı komutanlarıyla beraber direnen ve bulunduğu yerde girişimi bastıran ekipte yer aldı. FETÖ davalarına kendi isteğiyle müdahil olan O.K.’nin aleyhte tanıklığı sonucu bazı darbeciler ceza aldı. Sonrasında Suriye’ye operasyona giden O.K., 2017’de başlayan ama sümenaltı edilen bir soruşturmanın 2020’de başka bir savcı tarafından yeniden işleme alınmasıyla operasyon dönüşü “darbeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

İSTİNAF'TAN JET HIZINDA RET

O.K.'nin 15 Temmuz gecesi komutanlarıyla beraber darbenin karşısında durması, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ Çatı Davasında darbeye direnme olarak kabul edilirken, aynı eylem 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen “Maltepe 2. Zırhlı Tugay Davasında” ise “darbeye teşebbüse yardım” suçu olarak kabul edildi. 26 ay hapis yatan O.K., komutanlarının lehine tanıklığına karşın 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf ise karar ilişkin itirazı kısa sürede reddetti.

“DARBEYE DİRENİNİ DARBECİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan ve kendisi de Ergenekon davasında 17 ay hapis yatan O.K.'nin avukatı Cihan Arık, "15 Temmuz'da direnen ve sonrasında tanıklığıyla birçok FETÖ'cünün ceza almasını sağlayan O.K.'ye, belgeleri sümenaltı ederek ve gerçek dışı çıkarım yaparak darbeye teşebbüse yardım suçlamasında bulunuyorlar. Darbeye direnen kişiyi darbeci yapmaya çalışıyorlar. Karara yapılan İtirazı ise jet hızıyla reddediyorlar” dedi. Müvekkiline tanıklığı kapsamında koruma teklif edildiğini ve kendisinin yetkililere “Türk askerinin korumaya ihtiyacı yok, ben Türk subayı olmanın gereğini yapıyorum” yanıtı verdiğini söyleyen Av. Arık sözlerine şöyle devam etti:

“FETÖ'CÜLERE UMUT OLACAK”

Hükmün kesinleşmesi iki açıdan FETÖ'nün ekmeğine yağ sürülmesi anlamına geliyor. Birincisi tanıklığı düşeceği için ceza alan kişiler yeniden yargılanacak, onlara umut olacak. İkincisi de bu haksız karar ile FETÖ’nün ‘Yargılamalar adaletsiz, masum insanlar mağdur ediliyor’ algısına destek verilmiş olacak. FETÖ’yle böyle mi hesaplaşacaksınız.”