Aynı gün işlenen iki farklı cinayete ilişkin 15 şüpheli yakalandı

Bakırköy'de 17 Aralık günü Ü.B.(35) motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Aynı gün Ümraniye'de düzenlenen silahlı saldırıda ise S.A.(31) yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde iki ayrı cinayet olayına ilişkin operasyon düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Ü.B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, silah ve motosikleti kullanan, şüphelilerin kaçmasına yardım eden, şüphelilere yer temin ederek silahı saklayan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilerden 1'inin yaşı küçük olmak üzere 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. S.A.(31)'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışmalarda, 1'inin yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheli, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.