Aynı markada yine skandal! Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden markaları ifşa ettiği listesini güncelledi.

Bifet markalı sucukta ikinci kez domuz eti, Asova ve Aybey markalı peynirlerde ise natamisin tespit edildi.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; sucukta domuz eti, peynirde natamisin, lahmacunda sakatat ve sucukta kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...