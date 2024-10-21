Aynı okulda ikinci kez aynı kaza!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:41

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir süre sonra hareket eden otomobil, sokaktan geçerek yol kenarındaki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Öte yandan 30 Eylül Pazartesi günü de kontrolden çıkan bir otomobil, aynı okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmiş ve kazada 3 kişi yaralanmıştı.