Aynur Ressamoğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:59

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:59

İzmir'in ilk bale sanatçılarından Aynur Ressamoğlu, tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan ve İzmir'de ilk bale kursunu açan Ressamoğlu, yıllar boyunca klasik bale sanatını birçok genç balerini yetiştirdi. Ünlü simalara da ilham veren Ressamoğlu, hem dans hem de bale sanatının tutkusunu, disiplinini ve gücünü bir nesile aktardı.

Baleyi İzmir halkına tanıtan ve sevdiren Aynur Ressamoğlu'nu cenazesi yarın Hocazade Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Örnekköy mezarlığında defnedilecek.