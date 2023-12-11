Ayrımcılığa itiraz: Kadıköy’de ‘Laik eğitim' mitingi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

Alevi kurumları, dün Kadıköy Rıhtım’da “Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” sloganıyla miting düzenlendi.

Mitinge Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu temsilcilerinin yanı sıra siyasi partiler, sendikalar, kadın dernekleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Miting öncesi sahne alan sanatçılar Alevi deyişleri ve türkülerini seslendirdi. Mitinge, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sol Parti MYK üyesi Alper Taş da katıldı. Mitingde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımadıklarını bir kez daha dile getiren Aleviler, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) uygulamalarının, zorunlu din derslerinin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkenin her bölgesinden binlerce yurttaşın yoğun katılım gösterdiği mitingde Alevi kurumları ortak açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkeyi yöneten ve milyonları açlığa, sefalete, işsizliğe mahkûm edenlere, toplumu kutuplaştıranlara, halkları ayrıştıranlara, inkârcılara, asimilasyonculara karşı bugün burada hep birlikte itiraz ediyoruz. Birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı haykırıyoruz. İnancından, kimliğinden, cinsel yöneliminden ve politik görüşünden dolayı ötekileştirilenler olarak AKP/MHP hükümetinin, tekçi ve inkârcı siyasal iktidarın baskılarına boyun eğmiyor ve karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Omuz omuzayız. Zulmün zorbalığın, yobazlığın, gerici, şeriatçı, ırkçı politikaların, faşizmin tam karşısındayız.”

‘AYNI ANLAYIŞ’

Açıklamada, “Madımak davasını zamanaşımına uğratan, 33 canımızın katillerini serbest bırakan anlayış ile Hrant Dink’in katilini, kadın düşmanlarını, çocuk tacizcilerini, mafya liderlerini, uyuşturucu baronlarını serbest bırakıp, aydınları, gazetecileri haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde ağır tecrit koşullarında tutsak eden anlayış aynı anlayıştır” denildi

