Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayşe Barım cezaevinde kaç kilo verdiğini açıkladı

Ayşe Barım cezaevinde kaç kilo verdiğini açıkladı

2.10.2025 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayşe Barım cezaevinde kaç kilo verdiğini açıkladı

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışında sağlık sorunlarından bahseden Barım, “32 kilo verdim, çok zor günler geçirdik” dedi.

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, Barım’ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan Ayşe Barım, akşam saatlerinde ailesiyle bir araya geldi. Barım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada son aylarda sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok mutluyum. Hayatımı, sevmeyi ve sevilmeyi çok özledim.” dedi.

Menajer Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araçla evine geçti.

İlgili Konular: #Ayşe Barım