Ayşe Barım cezaevinde kaç kilo verdiğini açıkladı

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, Barım’ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan Ayşe Barım, akşam saatlerinde ailesiyle bir araya geldi. Barım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada son aylarda sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok mutluyum. Hayatımı, sevmeyi ve sevilmeyi çok özledim.” dedi.

Menajer Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araçla evine geçti.