Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı

Menajer Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı ve 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı Gezi davasında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Barım’ın Gezi Parkı protestolarında “sahada aktif planlama, organizasyon ve eylem yönlendirmelerini” sağladığını ifade etti.

Gerekçeli kararın önemli bir kısmında Gezi Parkı protestoları ve bu süreçte açılan davalara yer verildi. Ana Gezi davasının iddianamesi ve hükümlerine geniş şekilde atıf yapılan kararda, Barım’ın Gezi davası hükümlülerinden Osman Kavala ile görüşmesi de suç unsuru olarak değerlendirildi.

100 sayfayı aşkın bölümde Gezi sürecine dair gelişmeler ve yargı kararları detaylı şekilde anlatıldı.

“PLANLI BİR KALKIŞMA HAREKETİ”

Mahkeme, Gezi Parkı protestolarını “anlık ve öngörülemez bir tepki” olarak değil, önceden planlanmış bir süreç olarak tanımladı. Gerekçeli kararda, eylemler için hazırlıkların iki yıl öncesinden başlatıldığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Toplumun verdiği anlık ve öngörülemez bir tepki hareketi olmayıp, çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılan ve planlı bir kalkışma hareketi olduğu…”

Kararda ayrıca, Osman Kavala’nın protestolara katılan kişilere Umut Vakfı aracılığıyla maaş verdiği iddiası da yer aldı. Mahkeme, Gezi Parkı’nda yaşananları gün gün sıraladı.

CAN ATALAY İÇİN “DOKUNULMAZLIK YOK” VURGUSU

Gerekçeli kararda, Gezi davası hükümlülerinden Can Atalay hakkında da değerlendirmede bulunuldu. Mahkeme, Atalay’ın milletvekili dokunulmazlığından yararlanamayacağını belirtti.

Atalay hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın milletvekili seçilmeden önce başlatıldığına dikkat çeken mahkeme, bu nedenle dokunulmazlık kapsamına girmediğini ifade etti. Bu değerlendirmede Yargıtay kararına da atıf yapıldı.

BARIM'A 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

“Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak” gerekçesiyle yargılanan Barım, 5 aydan uzun süren tutukluluğun ardından 1 Ekim’de tahliye edilmişti.

Mahkeme, savcılığın mütalaasının aksine, “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması üzerinden hüküm kurdu. Barım’a verilen ceza, takdiri indirim uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Ayrıca Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

“SANATÇILAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRME” İDDİASI

Mahkeme, Barım’ın toplumda tanınan sanatçılar aracılığıyla vatandaşları protestolara yönlendirdiğini belirtti. Kararda, eylemlere katılan sanatçıların kendi iradeleriyle hareket ettiklerine yönelik beyanların samimi bulunmadığı ifade edildi.

Barım’ın, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala’nın yanı sıra firari sanık Mehmet Ali Alabora ve hükümlü Çiğdem Mater Utku ile irtibatlı şekilde hareket ettiği belirtildi.

“SUÇUN İCRASINI KOLAYLAŞTIRDI”

Mahkeme kararında, Barım’ın eylemlerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“Sanığın; Gezi Parkı olaylarında sanatçılar camiası adına sahada aktif planlama, organizasyon ve eylem yönlendirmeleri yaptığı, kendisine bağlı sanatçıları etkin bir şekilde kullanarak sahaya yönlendirmek suretiyle yardımda bulunarak müsnet suçun icrasını kolaylaştırdığı anlaşıldı.”

Mahkeme, Barım’ın eylemlerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında “yardım” niteliğinde olduğuna hükmederek, önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından takdiri indirim uygulanarak ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü.