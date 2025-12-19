Ayşe İnceyol’un katili bir yıldır firari, yurt dışından iadesi yapılmıyor: 'Adalet gecikmesin, sanık yargılansın'

Muş’un Korkut ilçesinde Ayşe İnceyol, Cihan Oral tarafından bir yıl önce sokak ortasında kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı. İnceyol ailesinin evine sığınırken fail Cihan Oral ve yanındaki kişi, mutfak penceresinden eve girerek ateşli silah ve kesici aletlerle Ayşe İnceyol ile baba Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u katletti. Cinsel saldırı ve cinayete yönelik ayrı davalar, birkaç gün aralıklarla görüldü. Firari olan sanık hala aranırken, olayın ardından Fransa’ya kaçtığı ve Türkiye'ye henüz iade edilmediği öne sürüldü.

DAVALAR DEVAM EDEMİYOR

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, “Sanık koruma ve uzaklaştırma kararına rağmen Ayşe'yi ve ailesini katletti. Annesi ağır yaralı olarak kurtuldu. Sanık bütün bunların arkasından rahatlıkla yurt dışına kaçtı. Biz uzun süredir sanığa ve sanığa ilişkin bir bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Yakın bir tarihte sanığın Fransa'da olduğuna dair bir bilgi edindik” dedi. “Sanığın Fransa'da olduğunu biliyoruz ve iadesini bekliyoruz” diyen Sakallı, “Her iki dosya da sanık iade edilmediği için devam edemiyor. Doğal olarak adalet giderek daha da gecikiyor. Eğer koruma ve uzaklaştırma kararı hakkaniyetli şekilde uygulanmış olsaydı bugün Ayşe'yi de ailesi de kaybetmeyecektik. Bu da yetmezmiş gibi Ayşe'nin katilini yurt dışında arıyoruz ve hala Türkiye iadesi yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

SUÇUN ORTAKLARI DA YARGILANACAK

Sakallı sözlerini şu şekilde noktaladı: “Düzen kadınları ve çocukları korumuyor. Düzen, bir kadın ‘ben tecavüze uğradım, bana istismarda bulundular, beni koruyun’ dediği halde koruyamadı. Koruyamadığı gibi sanıklarını da adli kontrolle serbest bıraktı. Ayşe yaşadıklarından sonra sanığın bütün iddialarına ölmeden önce cevap yazmıştı. O cevapları mahkemeye sunduk. Yazının Ayşe'ye ait olduğu tespit edildi. Suçun bütün ortakları kaçamayacak ve yargılanacaklar. Sadece beklediğimiz sanığın artık Türkiye'ye iade edilmiş olması. Adalet gecikmeden bir an önce işlemlerin tamamlanması gerekiyor.”