'Ayşe Tokyaz' cinayeti davası: Sanıklar 2. kez hakim karşısında!

Olay, 11 Temmuz 2025'te meydana geldi. Davada 2'nci duruşma Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu diğer 7 sanığın ise, 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz Kal hakkında da zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.