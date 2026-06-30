Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Siirt'te 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve Mekiye Akyel’in (28) ablası Halime Pilğir da Esra Tokyaz’a destek olmak üzere adliyeye geldi.

(Ayşe Tokyaz)

ESRA TOKYAZ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ DELİL OLARAK SUNDU

Sabah 11.00 sıralarında başlayan ve 2 Temmuz tarihinde devam edilmek üzere ertelenen duruşmaya katılan Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce Ejegül Övezova ile bir başka kadına şiddet uyguladığı anlarda çekilmiş olduğunu belirttiği fotoğraf ve görüntüleri mahkeme heyetine sundu. Belgeler arasında sanığın başka bir kadına yönelik şiddetinden sonra alınmış raporlar da yer aldı.

(Cemil Koç)

ŞİDDETİN TANIĞI OLANLARI ANLATTI: "EJE ÇOK KORKUYORDU, BENİ ÖLDÜRÜR DİYORDU"

Duruşmada ayrıca sanığın Ejegül Övezova'yı darp ederken görüntüleri çeken bir kadın da tanık olarak dinlendi. Tanık kadın, Ejegül'e, çektiği görüntülerle Cemil Koç hakkında şikayetçi olabileceğini söylediğini ancak korkudan şikayetçi olmadığını aktardı. “Eje çok korkuyordu. ‘Beni öldürür’ diyordu” diyen tanık söz konusu görüntülerdeki olaya ilişkin “Ejegül gitmek istediğini söyledi, (bunun üzerine) bağlayıp darp etti. Ejegül o gün eve ses kaydı açarak gelmişti. Bir şey yapar korkusuyla” dedi.

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polisin, başka bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı!https://t.co/1wxL6oc09n pic.twitter.com/sOZeFDVcxU — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 30, 2026

"MADDE KULLANIYORDU"

Tanık, Cemil Koç’un 2022 yılında kendisine uyguladığı şiddeti ise şöyle anlattı:

"Evde sürekli birilerinin kendisini kaydettiğini düşünüyordu. Madde kullanıyordu. Benden şifrelerinin fotoğrafını çekip ona hatırlatmamı istemişti. Sonra da "Sen beni mi kaydediyorsun?" dedi. Beni darp etti. Bana silah göstermişti. Kendisini şikayet etmeyeceğini söyleyerek evden çıktım. Daha sonra kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim.

"KARAKOLA GİTTİĞİMDE İFADEMİ ALMADILAR"

Ben karakola ilk gittiğimde ifademi almadılar. O da 'Bu çevrede öyle bir şey yapamazsın' dedi. Ben de hastaneye gidip darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Beni arayıp 'Bana karşı koruma kararı aldırmışsın ama bak ben tatile gidiyorum' dedi.”

SANIK BİR YANDAN ŞİDDETİ İTİRAF ETTİ, BİR YANDAN KENDİNİ SAVUNDU

Duruşmada sanık Cemal Koç da kendini savundu. 7 Temmuz’da Ayşe Tokyaz’la tartışma yaşadıklarını söyleyen Koç tartışma nedeniyle Tokyaz’a uyguladığı şiddeti, “4-5 tane suratına, 1 kere de omzuna vurdum…Yüzüne bir tane yapıştırdım. Tam bir tane daha vuracaktım burnunun kanadığını gördüm. Telefonunu duvara fırlattım.” ifadeleriyle anlattı.

Koç Sonraki sürece ilişkin şöyle konuştu:

“Gel seni hastaneye götüreyim dedim. Hastaneye gitmedik eczaneye gittik. Zaten hastanelik bir şeyi yoktu. Ama işin açıkçası kızı o hale ben getirdim, gitmek istemem. Gitmek istemeyince ben de tamam dedim.

Normalde lens kullanıyordu ama gözündeki kızarıklığı ben yaptım. Arabada 4-5 fotoğrafımızı çekti. Ayşe’ye, ‘Esra’ya ne diyeceğim’ dedim. Ben hallederim dedi. Lens gözüme kaçtı dedi.”

"İKİSİNİ DE KOVDUM"

Eczane dönüşü Esra Tokyaz’ı evden kovduğunu ileri süren Koç şu ifadeleri kullandı:

“Esra, ‘Ayşe de benle gelsin’ dedi. ‘Ayşe gelmiyorsa ben de gitmeyeceğim’ dedi. Ben de o zaman ikisini de kovdum. Gittiler. 5 dakika geçmeden kapı çaldı, geldiler. Ayşe ‘telefonumu unuttum’ dedi…Ayşe gitmek istemediğini söyledi. Dedim ya Esra gitsin ya da ikiniz de gidin. Esra'ya, ‘Senin gitmek için 5 saniyen, Ayşe’nin kalması için 3 saniyesi var’ dedim.

Esra gittikten Sonra ‘Ayşe’ diye mesaj attı. Dedim ki ‘bence o 8 saatten önce uyanmaz çünkü akşam dayak yedi’.

Ayın 8’inde konuştuk aramızdaki bütün konuları netleştirdik. Hiç bir sıkıntımız kalmadı. Havuza girdi. Film izledik. Birbirimizle gelecekle ilgili konuşuyorduk.

9’unda Esra’yla görüşüyor. Eve geldiğimde benim Esra'ya kendimi affettirmem lazım dedi. Esra'yı çağıralım dedi. Dedim olmaz, evden kovduğum kişiyi nasıl davet edeyim. Böyle konuşmalar geçti. 10'unda tekrar ısrar etti. Bizi bir yere götürecektin oraya çağıralım’ dedi"

Normalde Eskişehir’de yaşadığını belirtmesi üzerine mahkeme başkanı İstanbul’a ne zaman geldiğini ve denetimli serbestlik için imza vermek için Eskişehir’e gidip gitmediğini sordu. Koç, “Ayşe'yle birlikte İstanbul'a geldim. Mayısın 28’i gibi. Denetimli serbestlik için imza vermeye gitmedim. Ondan da ceza gelmiş” dedi.

Mahkeme başkanının, “Esra ile tartışan sen neden affettirmek isteyen Ayşe. Bu kısım oturmadı” demesi üzerine Koç şöyle devam etti:

"BİZİ BARIŞTIRACAKTI"

“Ayşe'nin Esra'yla bir sorunu yoktu. Sorun şuydu. Ablası giderken beni seçmiş, ben ablasını kovmuşum… Ben konuşamam, sen konuş dedim. Hoparlöre alarak konuştu. Yüzükleri getirmesini istedi parlatmak için. O şekilde çağırdı. Bizi barıştıracaktı. Cemali aradım ‘Sen Bahçelievler’e doğru yola çık biz geliyoruz’ diye. Hazırlanırken bir süre zaman geçti, çıkmadık yola. Dedi ‘Ben sana meyve tabağı hazırlayayım’. Sonra da düştü.

Cemal, Esra’yı yurdun önünde beklesin, biz de oradan alalım Bahçelievler'e götürelim diye düşündük…Cemal'i en sonra aradıktan 5 dakika sonra falan düştü"

Koç’un savunmasının ardından avukatlar Koç’a şu sorular yöneltti ve Koç da şöyle yanıt verdi:

Avukat: Düştü dediniz konuyu kapattınız, detaylı anlatır mısınız?

Koç: Düşme anını görmedim. Güm diye bir ses geldi. 10 saniye sonra aşağı indim. Kafası duvara dayanmış vaziyetteydi. Kalkmak istiyor kalkamıyor gibiydi. Aldım yatırdım. Telefonumu aradım bulamadım. Öleceğini anlamamıştım önce… Ona üç defa kalp masajı üç defa suni teneffüs yaptım. Biraz dua ettim, elini tuttum. Telefona baktım yine bulamadım. 40 dakika falan geçti, vücudu morarmaya başladı. Sonra telefonu buldum, cebimdeymiş.

Mahkeme başkanı: Düşmesinden 5 dakika önce Cemal’e gecikeceğinizi haber vermeniz ve gecikeceğinizi söyledikten sonra daha da gecikecek bir davranışa girmeniz hayatın olağan akışına aykırı. Bunu açıklar mısınız?

Koç: Cemal’e dedim git sen yurdun orda Ayşe’yi bekle. Biz oraya geleceğiz. Ha 1 saat sonra ha 1 saat önce. Yani keyfimize göre hareket ettik. Her söylediğimde beni kırmayan Cemal de bir saat bekler dedim.

Avukat: Ayşe düştükten sonra telefonu bulamadım dediniz, diyafondan güvenliğe ulaşmanız mümkün müydü?

Koç: Evet. Mümkün

Avukat: Neden güvenlikten yardım istemediniz?

"HER ŞEY ÇOK ÇABUK OLDU... HİC ACI ÇEKMEDİ"

Koç: Her şey çok çabuk oldu… Hiç acı çekmedi. Kolayca vefat etti. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmezdim. Ben de vefat ettiğini renk değişiminden fark ettim. En fazla 20 dakika içinde renk değiştirdi.

Avukat: Hangi renkti ve ne renge döndü?

Koç: Mora doğru döndü ama hangi renkten dönüğünü hatırlamıyorum.

Avukat: Önceki savunmada Ayşe meze hazırlıyordu demiştiniz. Şimdi meyve tabağı diyorsunuz?

Koç: Meyve tabağı, meze aynı şey işte

Cemal’le nasıl bir ilişkiniz vardı; Ayşe’yle olan durumunuzu, kavganızı biliyor muydu?

Koç: Cemal'le saygılı bir ilişkimiz vardı. Ayşe’yle aramızdakileri anlatmadım. Özel hayatımı paylaşmazdım.

Avukat: Cemal senin getir götürünü yapan biri mi?

Koç: Getir götür demek değil de, rica ediyordum o da beni kırmıyordu.

Avukat: Hastaneyi neden aramadın?

Koç: Hastaneye götürecek bir durumda değildi. Ayağa kalkacak bir durumda değildi. Ayağa kalkamayınca ciddi olduğunu anladım. Ama ölüm en son nokta olduğu için insanın aklına en son geliyor."

SANIĞIN SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Koç, “Cemal’le neden paylaşmadınız Ayşe’nin durumunu” şeklindeki soruya ise, gülerek “Valla korkup kaçar diye herhalde” şeklinde yanıt verdi.

Avukat: Ayşe ile ayrılık kararı almamanızın nedeni tam olarak neydi?

Koç: Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadım. Altına araba verdim. Gece vakti dışarı arabasız çıkarmadım…Yatla gezdirdim, en güzel locaya oturtturdum. Tuvalete giderken bile yanlarına kadın bodyguard verdim… Ben bunları el bebek gül bebek yetiştirdim. Başkaları bu safı kullanmış. Herkes bu safı kullanmış. Bu da beni kullanmış. Sen beni kullanırsan ben de seni…kullanırım"