Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili dezenformasyon gözaltısı

Kağıthane'de evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın (27) ölümüyle ilgili sosyal medyada asılsız iddialar yayan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Katıldığı bir televizyon yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Olayın ardından bazı sosyal medya platformlarında Eraslan'ın ölüm nedenine ve şekline ilişkin yanıltıcı bilgilerin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, asılsız iddiaları yayan hesaplara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takipler sonucunda, dezenformasyon içerikli paylaşımları yapan şahısların kimlikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonla B.Ö. ve S.P. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.