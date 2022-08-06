06 Ağustos 2022 Cumartesi, 08:41

Kocaeli 1 No'lu F Tipi'nde Aralık 2016'dan beri tutuklu olan, bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verildi. Avukat Cahit Kırkazak, Tuğluk'un başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tutukluluğunun devam edeceğini belirtti.

Tahliye kararını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "2016’dan beri Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan ve 2021’de demans teşhisi koyulan meslektaşım, siyasetçi #AyselTuğluk hakkında nihayet tahliye kararı verildi. O’nun nezdinde ağır hasta tutukluların derhal tahliye edilmesi gerekmektedir" sözleriyle duyurdu.

2016’dan beri Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan ve 2021’de demans teşhisi koyulan meslektaşım, siyasetçi #AyselTuğluk hakkında nihayet tahliye kararı verildi.

O’nun nezdinde ağır hasta tutukluların derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) August 6, 2022

Gece yayınlanan kararda, "... Sanık Aysel Tuğluk'un sorgusunun yapılmış olması ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı anlaşılmakla hakkında CMK'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumu müzekkere yazılmasına...” ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Avukat Cahit Kırkazak, "#KobaniKumpasDavasında yargılanan Aysel Tuğluk tahliyesine karar verildi. Ancak #AyselTuğluk halen başka bir dosyada hükümlü olduğu için maalesef mahpus hali şimdilik devam edecek #AyselTuğlukİçinAdalet" açıklamasını yaptı.

Ancak #AyselTuğluk halen başka bir dosyada hükümlü olduğu için maalesef mahpus hali şimdilik devam edecek #AyselTuğlukİçinAdalet https://t.co/pUYfGpP8uT — Cahit Kırkazak (@Av_CKirkazak) August 6, 2022

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