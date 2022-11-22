Aytun Çıray ve Hulusi Akar arasında sert tartışma: Kontrolünü kaybetti

22 Kasım 2022 Salı, 14:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli savunma Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşme esnasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında sert bir tartışma yaşandı.

"O ÖDÜLÜ NİYE ALDINIZ?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, görüşmelerde sunum yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu.

Akar ise, “Bir tek ben mi aldım, almayan yok" yanıtını verdi.

Akar'ın bu yanıtına Çıray, “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözleriyle karşılık verdi.

Bunun üstüne Akar, sinirlendi ve masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi.

"KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Bu tartışmanın ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan İYİ Partili Aytun Çıray, "Bugün sorduğum sorular üzerine Sn. Akar kontrolünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bugün sorduğum sorular üzerine Sn Akar kontrolünü kaybetti. — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) November 22, 2022

İşte o diyalog:

Aytun Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Hulusi Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Aytun Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

Hulusi Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Aytun Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

Hulusi Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Aytun Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

Hulusi Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Aytun Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

Hulusi Akar: Bozulmuşsun.

Aytun Çıray: Sizsiniz bozuk.

Hulusi Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.