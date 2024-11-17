Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince denizde ve karada 38 kaçak göçmen ile 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karadan 3 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15’i çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’ tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kara Aracı (TCSG-61 K. Aracı) tarafından kara üzerinde bulunan 2 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde ise 5 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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