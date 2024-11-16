Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-115" botuyla ekip sevk edildi.
Durdurulan botta yakalanan 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı. Aynı ekip, Ayvalık açıklarındaki diğer operasyonda ise lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.
Yakalanan yabancı uyruklular, Ayvalık'taki işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.???????
Etiketler: #Ayvalık #düzensiz göçmen #Ege Denizi #Yabancı uyruklu
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