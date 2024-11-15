Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir otobüs ile kamyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:57

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Tuşba ilçesinde şüphe üzerine bir otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada arka koltukların alt kısmında gizli bölme olduğunu tespit etti.

Ekipler, gizli bölmede yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edremit ilçesinde de uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında arama yapan ekipler, ev eşyalarının arkasına saklanmış 21 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

BİR ARACA EL KONULDU

2 olayla ilgili "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı, bir araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

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