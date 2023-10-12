Ayvacık’ta 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:31

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyünde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 34 GHU 605 plakalı araç içinde 1’i erkek, 2’si kadın, 2’si erkek çocuk, 2’si kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör M.T. gözaltına alındı. Araç yedi emin otoparkına çekilirken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Organizatör M.T.’nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.